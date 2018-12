'Spoed'-acteur heeft als 'Nonkel Tony' debuutalbum uit HL

05 december 2018

00u00 1 Showbizz Hans Van Cauwenberghe (54), bekend van zijn rollen in 'Spoed' en 'Familie', heeft met z'n band een debuutalbum uit. Vorig jaar verzamelde de acteur enkele muzikanten rond zich om als 'Nonkel Tony' kleinkunst te maken.

De band is niet voor één genre te vangen, want er zitten ook Afrikaanse invloeden en knipogen naar het Franse chanson en rockabilly bij. Na een reeks huiskamerconcerten is het tijd voor het grote werk. Morgen, op 6 december, stelt Nonkel Tony in het Zuiderpershuis in Antwerpen 'Wij zijn thuis' voor, hun eerste cd met liedjes over het echte leven en al zijn kleine kantjes. Hans Van Cauwenberghe tourt op dit moment ook door Vlaanderen met Axel Daeseleire voor de voorstelling '237 redenen om door te gaan'. Meer info over Nonkel Tony op www.koortzz.be.