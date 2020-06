“Spijt hebben van overspel bleek heel herkenbaar”: Guy Swinnen van The Scabs over het overdonderende succes van ‘Hard Times’

showbizz

“We hadden ook zo’n nummer nodig. The Scabs stonden voor ruige rock, maar onze muziek haalde amper de radio.” ‘Matchbox Car’ zette The Scabs op de (rock)-kaart en ‘She’s jivin’ stond het langst in de hitparade, maar toch beschouwt Guy Swinnen ‘Hard Times’ als zijn grootste klassieker. In onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ vertelt hij waarom. “Blijkbaar gaan er nog wel meer mannen vreemd.”