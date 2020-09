#Soundofsilence doet vandaag het licht uit: “Omdat onze sector en de maatschappij genegeerd worden” SDE

07 september 2020

06u00 0 Showbizz Al maanden strijdt de evenementensector onder de naam ‘Sound of Silence’ voor meer perspectief. Maar dat blijft voorlopig uit, en dus kiest de organisatie voor ‘het krachtigste instrument dat we kennen: stilte.’ Op sociale media wordt het maandag vanuit de cultuursector dus akelig stil.

“Stress, spanning, druk, negativiteit. Allemaal symptomen van een fysieke black-out. Symptomen die #Soundofsilence net wil vermijden met een positieve, duidelijke boodschap”, staat er te lezen in het persbericht dat de actiegroep uitstuurde. “Maar onze signalen worden niet gehoord en daarom zetten we het krachtigste instrument in dat we kennen. Stilte.”

“Maandag zal het zeer stil zijn op de sociale mediakanalen van de #Soundofsilence. En dat mag je letterlijk nemen. We gaan voor een regelrechte black-out. Omdat wij vaak nog in het duister tasten, terwijl de sociale cohesie ons langzaam maar zeker helemaal ontglipt.”

De actievoerders schrijven dat ze dit signaal geven omdat ze het gevoel hebben dat hun ‘kreten en acties’ nauwelijks gehoord worden. “Omdat onze protocollen en veiligheidsmaatregelen amper geloofd worden. Omdat onze sector en de maatschappij genegeerd worden. En dat kan niet langer. The time is now.”

“Als onze voorbije acties ons iets leerden, dan is het wel dat #Soundofsilence ongelofelijk veel steun geniet in alle lagen van de bevolking. We hebben allemaal nood aan afleiding, aan ontspanning, aan zingeving”, besluiten ze. “En we kunnen dat, op een veilige en verantwoorde manier. Laat ons dit dan ook doen. Laat ons mensen helpen. Laat ons de stilte doorbreken.”

Twee weken geleden liet de actiegroep zich nog opmerken in verschillende steden, waar er symbolisch een groot oranje kruis gemaakt werd op een van de pleinen. Nadat het liedje ‘Sound of Silence’ van Simon & Garfunkel werd opgelegd, hielden de actievoerders twee minuten stilte.

