"Sorry, ik ben hervallen", zong ze een maand geleden nog: het pijnlijke verhaal van Demi Lovato DBJ

26 juli 2018

06u30 0 Showbizz Onverwacht kwam het allerminst. Voormalig kindsterretje Demi Lovato (25) nam een te royale portie drugs en werd op sterven na dood naar het ziekenhuis gevoerd. Nochtans had ze het zes jaar uitgehouden zonder drugs, maar ze was hervallen. Dat zong ze vorige maand zelf al, in 'Sober'.

"Ik wilde weten wat hij zo leuk vond aan drugs", zei Demi Lovato over het druggebruik van haar vader, in een openhartige documentaire vorig jaar. "Ik wilde weten waarom hij drugs verkoos boven familie." Ze was pas twee toen papa Patrick Lovato, als gevolg van zijn verslaving, scheidde van mama Dianna. Wat volgde, was een opvoeding zonder vader. Demi schreef een aantal nummers over hun moeilijke relatie - "Ik bid voor je rust, ook al startte je deze hele oorlog in me", klonk het in 'Father', uitgebracht twee jaar na de dood van de man in 2013. Ondanks de waarschuwingen van haar moeder kon Demi de verleiding niet weerstaan. "Toen ik de eerste keer cocaïne probeerde, vond ik het fantastisch", zei ze in diezelfde docu.

Dinsdag werd die drang naar drugs haar bijna fataal. Na haar overdosis werd ze in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig had ze nog voor de ambulance toekwam in de miljoenenvilla in Hollywood Hills al het levensreddende product Narcan toegediend gekregen door haar vrienden. Gisteren meldde het Amerikaanse blad 'People' dat haar toestand stabiel was.

Stoffig woestijnstadje

