'Sophietje'-zanger Johnny Lion (77) overleden

01 februari 2019

08u49

Bron: AD 0 Showbizz De Nederlandse zanger Johnny Lion, die in 1965 een grote hit scoorde met het nummer Sophietje, is gisteren overleden. Dat heeft zijn collega Rob de Nijs bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. De geboren Hagenaar, die in werkelijkheid John van Leeuwarden heette, is 77 jaar oud geworden.

Johnny Lion leed de laatste jaren van zijn leven aan Alzheimer en had longkanker met uitzaaiingen. Volgens zijn familie gaf de zanger in zijn laatste levensfase aan niet meer te willen worden behandeld.

Lion, die al jaren in Breda woonde, begon zijn muziekcarrière in 1959. In dat jaar richtte hij samen met een aantal schoolvrienden de band Johnny & His Jewels: een groep die later de naam The Jumping Jewels kreeg. Met The Jumping Jewels, geboetseerd naar het voorbeeld van de werelberoemde Britse zanger Cliff Richard, scoorde de toen nog Hagenaar in 1961 een nummer 1-hit met het nummer Wheels.

De band bleef vervolgens nog vier jaar uiterst succesvol in Nederland, waarna frontman Lion besloot voor een sololoopbaan te gaan. En met succes. Vrijwel gelijk scoorde hij een hit met het nummer Sophietje: een Nederlandstalige cover van het oorspronkelijk Zweedse nummer Fröken Fräken van Thore Skogma. Sophietje was opgedragen aan zijn toenmalige vriendin Sophie van Kleef met wie hij een kledingzaak runde.

Echtgenote

Na Sophietje bracht Johnny Lion nog het nummer Tjingeling, maar in de jaren die daarop volgden bleven hits uit. Desondanks bleef hij in de schijnwerpers. Zo trad hij geruime tijd samen met Rob de Nijs op tijdens voorstellingen van Circus Boltini. Boltini was de oom van Lions tweede vrouw, circusartieste Mariska Akkerman, die in september 2018 overleed na een kort ziekbed.

Lions stiefzoon Alex Akkerman vertelde eind vorig jaar aan BN DeStem dat de zanger terminaal was. ,,Begin november kregen we te horen dat verdere behandeling met 99 procent zekerheid niet meer zal baten. Dus hebben we besloten hem dat te besparen. Het is nog een kwestie van maanden.” Johnny had de laatste tijd 24 uur per dag zorg nodig. Zijn stiefzoon bezocht hem elke dag.

De laatste jaren werd het wat stiller rond de zanger. Hij bracht nog sporadisch werk uit. Voorbeelden daarvan zijn de single Alleen in Dallas en de titelsong van de Nederlandse film Brandende Liefde (1983). Lion was behalve zanger ook schrijver en acteur. Hij schreef langere tijd columns voor Panorama en maakte als journalist ettelijke producties voor tijdschriften en kranten. Als acteur dook hij op in films als Siberia en Van God Los.