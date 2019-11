“Soms wordt het allemaal een beetje veel”: Wendy Van Wanten reageert voor het eerst op afzegging concerten SDE

18 november 2019

06u46 0 Showbizz Vorige week zegde Wendy Van Wanten (59) plots al haar concerten tot eind januari af. “Mijn vrouwtje is dringend toe aan rust”, verklaarde haar echtgenoot Frans toen kort die afwezigheid, en ook Wendy zelf beaamt dat nu op haar Facebookpagina: “Ik heb mijn lichaam iets te lang in het rood laten gaan.”

“Tot eind januari 2020 zullen jullie het even zonder mij op een podium moeten stellen”, schrijft Wendy Van Wanten op haar Facebookpagina. “Al 30 jaar probeer ik jullie elke dag alles te geven als Wendy Van Wanten. Maar ik ben daarnaast ook Iris: een vrouw, een moeder en een echtgenote. En soms wordt dat allemaal een beetje veel. De laatste maanden waren erg druk en dat heeft zich nu laten voelen. Ik heb mijn lichaam iets te lang in het rood laten gaan, en dat eist z’n tol." En dus nam de zangeres maatregelen. “Ik heb beslist om even voluit voor de gezondheid te kiezen, en enkele maanden van het toneel te verdwijnen. Maar ik ben in goede handen. En samen met de steun van de dokters en mijn gezin, hoop ik dat ik er heel snel terug kan staan voor jullie.”

Ze bedankt haar fans vervolgens nog voor alle lieve berichtjes én hun steun. “De dokter schrijft mij echt rust voor, en dat moet ik respecteren. Maar ik ben zeker dat jullie dit begrijpen."