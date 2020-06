“Sommige momenten vergeet je nooit meer, dit is er zo een”: William Boeva overdonderd door alle steun SDE

11 juni 2020

14u11

Bron: Twitter 1 Showbizz Eerder deze week postte William Boeva (30) een emotioneel bericht op sociale media. Na amper een week was z'n Eerder deze week postte William Boeva (30) een emotioneel bericht op sociale media. Na amper een week was z'n Streetjet , een elektrische rolstoel die hij nodig heeft om zich te verplaatsen, al gestolen. Het bracht een golf van steun op gang, waar de komiek erg dankbaar voor is.

Amper een week na aankoop werd de Streetjet van William Boeva, een elektrische rolstoel die hij nodig heeft om zich te verplaatsen, gestolen. De rolstoel was nog niet verzekerd tegen diefstal. Bovendien heeft Boeva ook geen recht meer op een tussenkomst zoals de eerste keer, omdat die te snel zou volgen op de vorige. De open brief waarin hij z'n verhaal deed, maakte veel los.

“Ik ben echt onder de indruk van jullie massale steun en hartverwarmende reacties”, schrijft hij nu op Twitter. “Dit is crazy. Ik kan nog steeds niet volgen om al jullie berichtjes te beantwoorden.” En de komiek heeft meteen ook goed nieuws te melden: “We zijn bezig aan een oplossing en ook de recherche is ermee bezig. Daarom heb ik ook gevraagd aan alle organisatoren van crowdfunding om hun actie te pauzeren en het geld terug te storten. Ik wil geen gebruikmaken van m'n bekendheid om geld in te zamelen voor mezelf. Maar ik wil wel het moment aangrijpen om ook aandacht te vragen voor mensen in dezelfde situatie, die niet het geluk hebben om zoveel steun te krijgen", legt Boeva uit. “Ik heb de open brief geschreven omdat ik geraakt was en omdat ik het signaal wou geven dat wij, mensen met een beperking, nog te vaak onzichtbaar zijn.”

Bijblijven

“Sommige momenten vergeet je nooit meer, dit is er zo een”, klinkt het. “Dit zal me altijd bijblijven. Dat zoveel mensen me wilden helpen met een initiatief en dat ik zoveel begrip kreeg in m'n bezorgdheid over mensen met een beperking in onze maatschappij, dat zijn zaken die me tot in het diepste van m’n ziel raken. Jullie reacties geven mij hoop. En hoop is onbetaalbaar, hoop is de Streetjet voor onze strijd”, besluit Boeva met een knipoog.

