'Some Like it Hot' krijgt een nieuwe musical-remake

15 mei 2018

13u02 0 Showbizz Er is een remake in de maak van de komedie 'Some Like It Hot' uit 1959. Die film behoort tot het absolute erfgoed van Hollywood en bevestigde voor Marilyn Monroe haar status als wereldster.

'Some Like It Hot' vertelt het verhaal van twee muzikanten, Joe en Jerry (vertolkt door Tony Curtis en Jack Lemmon), die amper aan werk geraken. Op een dag zijn ze getuige van een moordpartij door een gevaarlijke maffiabende. Ze moeten onderduiken en vinden er niets beters op dan zich als vrouw te vermommen en aan het werk te gaan bij een vrouwelijk orkest. Dat de frontvrouw van dat orkest de verleidelijke zangeres Sugar Kane is, maakt het voor vooral voor Joe niet makkelijk om zijn rol te blijven volhouden. En het wordt voor Jerry nog moeilijker als een miljonair verliefd wordt op zijn vrouwelijke alter ego. Uiteindelijk vindt Joe wel een manier om te kunnen flirten met Sugar Kane, maar dan verschijnen de gangster weer ten tonele.

Pikant

'Some Like It Hot' was destijds een behoorlijk spraakmakende en zelfs pikante film omwille van de travestie en toespelingen op homoseksualiteit die erin voorkomen. Zeker omdat de film ook eindigt met de suggestie dat een homohuwelijk mogelijk moet zijn, zorgde ervoor dat hij door sommigen in Hollywood als een schandaalfilm werd bestempeld. Die heisa lokte natuurlijk wel veel mensen naar de cinema en daardoor werd 'Some Like It Hot' voor Marilyn Monroe haar grootste filmsucces. Nu wil men in Broadway proberen om dat succes te herhalen. De makers van musicals als 'Aladdin', 'Mean Girls', 'Hairspray' en de nieuwe filmmusical 'Mary Poppins Returns', hebben een nieuwe productie in de steigers staan. Die moet in 2020 in première gaan. Verwacht wordt dat 'Some Like It Hot' zo'n succes zal worden, dat de musical ook een internationale carrière zal krijgen.