'Solo: A Star Wars Story' in première tijdens festival van Cannes TC

07 april 2018

06u00 0 Showbizz De lang verwachte 'stand alone'-film over 'Star Wars'-personage Han Solo gaat volgende maand in première op het filmfestival van Cannes.

De film zal niet deelnemen aan één van de competities, wel zal de première ongetwijfeld het meest gemediatiseerde event op het festival worden. 'Solo' vertelt de avonturen van de jonge Han en zien we onder andere hoe hij zijn maatje Chewbacca ontmoet. Han Solo is een personage dat in de 'Star Wars'-films vertolkt werd door Harrison Ford. In de nieuwe prent neemt Alden Ehrenreich die taak op zich. Een minder bekende naam misschien, maar voor de overige rollen in de film werden wel wat grotere sterren aangetrokken. Onder andere 'Game of Thrones'-ster Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Thandie Newton en Jon Favreau.