“Sloop dreigt voor Jackson's Neverland ranch” DBJ

21 maart 2019

09u02

Bron: ANP 0 Showbizz Na het uitzenden van de omstreden documentaire ‘Leaving Neverland’ ziet het er niet best uit voor de huidige eigenaren van de ranch Neverland, die ooit toebehoorde aan Michael Jackson. Op deze plek zou de King of Pop zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarige jongens en dat is weinig bevorderlijk voor de verkoop van het landgoed. Dit meldt The Mirror.

Volgens makelaar Ruban Selvanayagam ‘moeten de eigenaren hun verlies nemen’. “Ik vermoed dat het gesloopt gaat worden, omdat het stuk land waarop de ranch gebouwd is heel aantrekkelijk is voor projectontwikkelaars. Maar niemand wil nog geassocieerd worden met de panden die er momenteel op staan vanwege de uitlatingen in de documentaire.”

De vraagprijs van de ranch was de afgelopen jaren al flink gezakt, maar er meldde zich geen enkele serieuze koper. Waar er eerst nog 88 miljoen euro werd gevraagd, mag het nu weg voor ‘slechts’ 27 miljoen. Jackson kocht het landgoed eind jaren ‘80 en bouwde er naast een riant huis ook een pretpark en dierentuin. Hij verliet Neverland na 15 jaar, toen hij voor de rechtbank beschuldigd, en vrijgesproken, werd van kindermisbruik.

Bekijk ook: