'Sinksenfoor' in première in het Antwerpse Fakkeltheater Redactie

01 juli 2018

21u44 0 Showbizz Met 'Sinksenfoor' ging in het Antwerpse fakkelthheater opnieuw een komedie in première. Onder meer Carry Goossens, Danni Heylen en Linda De Ridder spelen meer in het stuk.

Na ‘Viva Minerva’ en ‘Café Beveren’ werd 'De Sinksenfoor' de derde typisch Antwerpse, zomerse productie voor productiehuis Het Achterland. In het stuk maken we kennis met enkele bijzondere foorkramers. Carry Goossens speelt de rol van top-entertainer Firmin die zijn paardenkoers op geheel eigen wijze van commentaar voorziet. “Als kind was ik dol op het ponykraam, maar dat mag tegenwoordig niet meer”, zegt Carry. “Maar ik voel me in dit paardenkoers-kraam ook helemaal thuis!”. Zijn vrouw Vivianne (Danni Heylen) bestiert het eendjeskraam. Suzy (Anne Van Opstal) en haar tante Anita (Linda De Ridder) bakken het dan weer bruin in het oliebollenkraam.

Als de verlegen Bram (Brent Pannier) solliciteert voor levende zombie in het spookhuis van Jakke (Luc Caals), maar meer oog heeft voor de beeldschone Anita, gaan de poppen aan het dansen. Anita was immers voorbestemd voor Ronny (Timo Descamps), de zoon van Jakke met een kort lontje die op de koop toe een schietkraam heeft. “De Sinksenfoor” belooft een ware rollercoaster love-story vol humor te worden”, zo belooft regisseur en scriptschrijver Jeroen Maes. Het stuk gaat in première op 29 juni en speelt tot zondag 19 augustus.

Enkele beelden van de première.