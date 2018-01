'Shape of Water'-actrice heeft lupus TC

26 januari 2018

14u02 0 Showbizz In 'House MD' vielen de patiënten nooit ten prooi aan Lupus, maar actrice Sally Hawkins heeft dus minder geluk. Zij vertelde in een interview dat ze lijdt aan deze chronische auto-immuunziekte. Toch houdt dit haar niet tegen om een mooie carrière uit te bouwen.

Integendeel! Voor haar rol in 'The Shape of Water', de film die het vaakst genomineerd werd voor de komende Oscars, maakt zij zelf kans om het beeldje in de categorie 'Beste Actrice' in de wacht te slepen. "Ik ben ziek, maar ik kan gelukkig wel functioneren", vertelt ze. "Ik heb het grote geluk dat de symptomen zich in golven manifesteren. Soms voel ik me zo ziek en moe dat ik amper uit bed kan, maar die momenten overheersen dus niet. Meestal kan ik gewoon werken en leven. En daar ben ik heel dankbaar voor.' De laatste jaren was de actrice opvallend actief. Zo was ze ook te zien in beide 'Paddington'-films en in de 'Godzilla'-franchise. De opnamen voor de tweede film uit die reeks heeft ze zopas afgerond. 'Ik ben dankbaar dat ik al die films kon doen. Want net zo goed lag ik al die tijd ziek in bed. Je kan immers nooit voorspellen wanneer de ziekte zich zal manifesteren. Vandaar ook dat ik nooit op langere termijn kan plannen. Ik gooi me in een project en hoop dan dat het goed zal komen.' Wat de voorbije tijd dus goed gelukt is. 'The Shape of Water' komt volgende week in de Vlaamse bioscopen.