‘Sesamstraat’-acteur Aart Staartjes (81) overleden na zwaar verkeersongeval TDS

12 januari 2020

16u03

Bron: ANP 192 Showbizz De Nederlandse Aart Staartjes is vandaag, zondag, op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval. Dat heeft zijn zoon laten weten. De Sesamstraat-acteur wordt in besloten kring begraven.

Staartjes kreeg vrijdag een ongeval met zijn brommobiel. Het ongeval gebeurde in Leeuwarden, in het noorden van Nederland. Een auto en de brommobiel botsten tegen elkaar. Meerdere hulpdiensten arriveerden om hulp te bieden, ook de traumahelikopter werd ingeschakeld. De politie heeft een onderzoek geopend naar de toedracht van het ongeval.

Het is niet de eerste keer dat de acteur in een ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. In 2015 raakte hij ook al ernstig gewond toen hij in zijn tuin van een ladder viel terwijl hij peren aan het plukken was.

Sesamstraat

Staartjes is bij ons vooral bekend door zijn rol in ‘Sesamstraat’. In de reeks speelde hij bewoner Meneer Aart, die sinds 1984 woonde in Sesamstraat. Van VTM was toen nog lang geen sprake, waardoor ook heel veel Vlaamse kinderen elke avond naar hem keken. Hij droeg steevast een donkerbruin pak, was een beetje chagrijning en had een enorme hang naar vroeger. Hij mopperde ook vaak op de dieren Tommie, Ieniemienie, Purk en Pino, die hij steevast Pienjo noemde.