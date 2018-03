"Serieuze smak gemaakt": Eva Daeleman gegrepen door bus SH/TDS

Voormalig MNM-dj Eva Daeleman is vandaag opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram laat ze weten dat ze betrokken was bij een dodehoekongeval met haar fiets.

Haast en spoed

"Haast en spoed. Vanochtend met mijn fiets in de dode hoek van een bus terechtgekomen en serieuze smak gemaakt", laat Eva zelf weten op Instagram. "Het leek niets te zijn, tot de adrenaline begon te zakken... niks dramatisch, maar wel een stel gekneusde ribben."

Daeleman moest een lezing afzeggen vanwege haar kwetsuren. "Vanavond stond er een lezing op het programma voor @project.mensch, maar ik ga nu echt naar mijn lichaam luisteren. Niks gebeurt zomaar... Practice what you preach is mijn gouden regel. Het spijt me heel erg. En bedankt voor je begrip. We verplaatsen het naar 4 april. Tot dan!"