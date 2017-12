"Sekteleider kreeg 10 miljoen van Justin Bieber" TC

Justin en pastoor Carl Lentz van de Hillsong Church. Goeie vriend van de zanger vreest dat Justin uitgebuit wordt door zijn pastoor, Carl Lentz.

Rapper Post Malone heeft een bommetje gegooid op zijn sociale media. In een post beweert hij dat zijn goeie maatje Justin Bieber 10 miljoen dollar schonk aan de omstreden Hillsong Church. Die wordt bestuurd door pastoor Carl Lentz, de zelfverklaarde nieuwe BFF van Biebs. "Justin is tegenwoordig superreligieus en is nogal culty geworden", stelt Malone. "Op zich is het wel oké om iets te steunen waarin je gelooft, denk ik. Maar 10 miljoen! Waarom spenderen mensen zoveel geld aan een geloof? Volgens mij kan het God weinig schelen of je kerk een gouden dak heeft of niet."

Pastoor ontkent

Justin Bieber reageerde niet op het bericht van Post Malone. Maar dat deed Carl Lentz wel. "Hij suggereert dat ik Justin geld zou afgetroggeld hebben, maar dat is pertinent onwaar", klinkt het. "Ik ken Post Malone niet persoonlijk en ik weet niet waarom hij uithaalt naar mijn kerk. Hij weet duidelijk niet waarover hij spreekt. Justin heeft onze kerk zeker geen 10 miljoen geschonken. En we hebben geen gouden plafonds in onze kerk. Meer nog: we hebben zelfs geen kerkgebouwen. Dat bewijst al dat Post niet goed ingelicht is." Maar zoals het een echte pastoor betaamt, kan Lentz de criticaster wel vergeven. "Ik blijf een fan van de muziek van Post. Hij is een getalenteerd artiest en ik wens hem nog veel succes toe."

Sekte?

Toch zijn er veel Hollywoodsterren die Post Malone wél geloven. Volgens hen is de Hillsong Church een mogelijk gevaarlijke hype. "Een aantal jaren geleden waren velen nog in de ban van de kabalah", klinkt het. "Nu is er deze Hillsong Church. Maar deze kerk vertoont toch veel gelijkenissen met een sekte. Ze doet zelfs wat aan Scientology denken. Net als wat die sekte doet, probeert Carl Lentz ook zoveel mogelijk celebs aan zich te binden. En het lijkt erop dat Justin de rol speelt die Tom Cruise voor Scientology op zich neemt. Hij is het uithangbord dat anderen moet lokken."

Velen hopen dat Biebers passie voor zijn nieuwe kerk een bevlieging zal zijn. "Sterren en obscure kerken: het zorgde in het verleden al vaker voor nare toestanden. Laat ons hopen dat Justin zich niet laat vangen en dat hij inderdaad geen 10 miljoen heeft geschonken."

Getty Images Rapper Post Malone maakt zich zorgen om Justins geloof.