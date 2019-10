‘Seksuolotte’ krijgt eigen radioprogramma op MNM KD

10 oktober 2019

12u00

Bron: MNM 0 Showbizz Seksuologe Lotte Vanwezemael, die bij het jonge publiek vooral bekend is als ‘Seksuolotte’, krijgt binnenkort haar eigen programma op MNM. Ze zal er samen met Dorianne Aussems ‘Hot N Cold’ gaan presenteren. De thema’s ‘liefde’, ‘seks’ en ‘relaties’ zullen daarin aan bod komen.

In oktober en november presenteert het duo elke zondagavond op MNM. ‘Hot N Cold’ wordt een programma over liefde, seks, relaties en vriendschap. Lotte beantwoordt sinds vorig jaar al prangende seksuele of relationele vragen van luisteraars in het radioprogramma ‘Generation M’, dat door Dorianne wordt gepresenteerd.

Op zondagavond nemen Lotte en Dorianne vanaf nu nog meer de tijd om écht te luisteren. Tussen 20 en 22 uur begeleiden ze iedereen met vragen rond de warmste, maar ook soms koude emoties van het leven. Vaste rubrieken in ‘Hot N Cold’ zijn onder meer een actueel thema, een openingszin, een seksamen en een dilemma.