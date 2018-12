‘Schwarzenegger’-kangoeroe op 12-jarige leeftijd overleden KD

09 december 2018

13u55

Bron: Facebook 0 Showbizz De 12-jarige kangoeroe Roger is overleden. Dat meldt The Kangaroo Sanctuary, waar het dier verbleef, op Facebook. Het wereldberoemde zoogdier kreeg de bijnaam Schwarzenegger omdat hij net zo gespierd is als de bekende acteur.

“Het is een verdrietige dag, want we zijn Roger verloren”, zo schrijft Chris Barnes, eigenaar van het verblijf waarin Roger woonde, op Facebook. “Tien jaar geleden heb ik dit opvangcentrum gebouwd om Roger en een paar van zijn vrouwen te huisvesten. Roger was vele jaren ons alfamannetje. Hij groeide op als een kangoeroe waar veel mensen van hielden, net zoals wij dat deden.” Online regende het steunbetuigingen.

Roger werd in 2015 beroemd nadat foto’s van het kolossale dier online werden verspreid. De kangoeroe was zo sterk dat hij loodzware metalen emmers met zijn poten kon pletten.