"Schijnheilig, lui en dom": deze sterren hebben een hekel aan Belgen DBJ

26 augustus 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Showbizz Vorige week speelde de Franse Dj Martin Solveig een knallende set op Pukkelpop. "Een fantastisch land", zei hij toen over België. "Maar ik zou er niet kunnen wonen." Ook onderstaande bekendheden zijn niet zo dol op ons land.

Jon Stewart: " Bel me wanneer jullie een eigen taal hebben"

Een betoging in Brussel haalde enkele jaren geleden het Amerikaanse nieuws en ook de talkshow van Jon Stewart. "Er kwamen 100.000 demonstranten op straat", zegt hij. "Oh mijn God, ik wist niet eens dat er zo veel Belgen waren. Ik hoop dat de Belgische politie voorbereid kwam... Oh dat deden ze..", zegt Stewart terwijl er politie te zien was die wafels als bescherming vasthouden. "Dat klopt België, ik maakte een wafelgrap België. Waarom we deze grap vertellen? Omdat we gewoonweg niets anders over jou weten. Serieus, we hebben een hele ochtend zitten nadenken. Het enige waar we nog opkwamen is dat jullie de snelweg voor de Nazi's waren richting Frankrijk." Daarop is een wafel te zien met daarop een pijl en de tekst 'Hitler This Way'. "Boom", zegt Stewart. "Nog een wafelgrap. En wat ga je eraan doen? Bel me wanneer jullie een eigen taal hebben."

Hugh Laurie: "Ze zijn traag van begrip"

De Britse acteur Hugh Laurie vertelde in de talkshow van Graham Norton over zijn succesvolle reeks 'House', waarin hij de hoofdrol speelt. Zo vertelde hij dat het moeilijk moest zijn om de ondertitels van een komische serie als ‘House M.D.’ te verzorgen, en dat hij wel snapte waarom dat het niet zou werken in België bijvoorbeeld. “Ik weet niet waarom ik België koos. Ze zijn klein. En er zitten er geen in de zaal”, aldus Laurie. Hij werd met die uitspraak geconfronteerd in Café Corsari en schaamde zich rot. Tot hij enkele dagen nadien terug bij Graham Norton zat: ”Ik weet niet meer exact wat ik zei, maar het ging erover dat Belgen nogal traag van begrip zijn, denk ik,” aldus Laurie. “Dus ze toonden dat fragment ... en ze júichten. Wat dan eigenlijk mijn punt aantoonde ... Nee, ik moet het nu goedmaken. België is een geweldig land, iedereen ruikt naar chocolade. Het is echt prachtig, en de Belgen zijn echt de vriendelijkste mensen.”

Maxim Hartman: "Belgen zijn schijnheilig, ze durven nooit in je gezicht zeggen wat ze van iemand denken"

"Ik heb hele slechte ervaringen met Belgen", zei de Nederlandse presentator Maxim Hartman een keer in 'De Afspraak'. "Ik heb een keer aan 'Expeditie Robinson' meegedaan en ook wel een keer in mijn privé dingen meegemaakt. Belgen zijn bovendien best wel schijnheilig. Ze durven niet recht in iemand zijn muil te zeggen wat ze van iemand denken en dat bevalt me niet aan hen. 'Zeg dan in mijn gezicht dat ik een klootzak ben', denk ik dan."

Collin Farrell: " Zelfs dwergen moeten drugs nemen om het hier uit te houden"

Toegegeven, de Britse acteur Collin Farrell deed nooit écht beledigende uitspraken over ons land. Maar hij speelde wel de hoofdrol in een film waarin 'Shithole' Brugge, de running gag was. Enkele van de leukste quotes. "Misschien is dat wel hoe de hel eruit ziet: tot in de eeuwigheid opgesloten zitten in f*cking Brugge." Of "Zelfs dwergen moeten drugs nemen om het hier uit te houden." En nog eentje: "Als ik opgegroeid was op een boerderij en ik mentaal gehandicapt was, zou ik misschien onder de indruk geweest zijn van Brugge. Maar dat is niet zo, dus ben ik het niet." Brompot Farrell deed het wel uitstekend in de film en die kreeg wereldwijd positieve revieuws: "Ray's kinderachtige gescheld tegen de achtergrond van de tijdloze, perfect bewaarde en grondig uitgebuite schoonheid van Brugge is heel grappig", schreef de Amerikaanse krant Los Angeles Times.

James May: "België werd uitgevonden om er de oorlogen tussen Engeland en Duitsland uit te vechten"

Bij de populairste autoshow ter wereld 'Top Gear', waren die drie presentatoren ook nooit razend enthousiast over België. Jeremy Clarkson liet nooit een moment gaan om de Belgen met een knipoog te sarren. Zo ging hij een keer de straat op om Belgen te vragen wat ze nu juist leuk vonden aan ons land. "Wat is leuker? Belg zijn of een pinguïn zijn", vroeg hij onder andere. Ook zijn 'Top Gear'-collega James May lachte een keer met de onbenulligheid van ons land in een aflevering. "Belgie: een land dat werd uitgevonden zodat Groot-Brittannië en Duitsland een plek zouden hebben waar ze hun oorlogen kunnen uitvechten", zei hij ooit in een van de shows.

John Oliver: "Walgelijke chocoladegoelag"

De Amerikaanse talkshowhost John Oliver is beslist geen fan van België. Toen Donald Trump Afrika, Haïti en El Salvador ‘shitholes’ noemde, vond Oliver dat die naam beter past voor België. “Toegegeven, persoonlijk heb ik België vaak een ‘shithole’ genoemd”, zegt hij. “Maar in mijn verdediging: ik ben geen president, en België is een walgelijke chocoladegoelag zonder objectieve reden van bestaan.” Het was niet de eerste keer dat Oliver lachte met ons land. In 2014 kwam hij met een oplossing om Antarctica te sparen van schade door toeristen. In een satirische spot raadde hij toeristen aan het ijzige continent voortaan te mijden, en in de plaats daarvan naar het exotische België te trekken.

John Cleese: "L uie, dikke, bierdoordrenkte pseudo-Franse Belgische rotzakken"

John Cleese en België zijn geen geslaagde combinatie. Al sinds zijn periode bij Monthy Python lacht hij met 'de kleine Belgen'. 'Miserable Fat Belgian Bastards', noemde hij de Belgen toen al. Onlangs nog haalde hij de krantenkoppen nadat hij in Hasselt had opgetreden en de Limburgers het slechtste publiek in zijn hele tour noemde. “Het slechtste publiek: die luie, dikke, bierdoordrenkte pseudo-Franse Belgische rotzakken in Hasselt. Het was alsof ik Moby Dick voorlas aan nomaden”, schreef hij toen op Twitter.

Just finished 35th show of 35



Best audiences : Helsinki, Reykjavik, Bergen, Copenhagen, Zwolle, Hamburg, Cologne, Breda, Haarlem, Zurich, Frankfurt, Vienna and Zagreb



Worst : Lazy, fat, beer-sodden, pseudo-French Belgian bastards in Hasselt



Like reading Moby Dick to nomads John Cleese(@ JohnCleese) link