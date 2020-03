#savethesummer: grote festivals roepen op maatregelen op te volgen om zomer te redden Lorenzo Veppi

15u32 124 Showbizz #savethesummer: met deze hashtag probeert de entertainment, sport- en muziekindustrie mensen aan te manen de coronamaatregelen strikt op de te volgen. Alleen door dat te doen, kan de zomer gered worden, luidt de boodschap.

Enkele grote namen uit verschillende industrieën zoals sport en entertainment startten een gezamenlijk initiatief om mensen zo veel mogelijk op te roepen binnen te blijven, zodat heel wat evenementen deze zomer wel nog gewoon door kunnen gaan. Onder andere Pinkpop (19-21 juni), Graspop (18-21 juni) en Tomorrowland (17-26 juli) scharen zich achter de hashtag #savethesummer.

Op dinsdag begon een afbeelding met de boodschap rond 15u te circuleren, en wordt nu massaal gedeeld. “Het is belangrijk dat we duidelijk maken aan jonge mensen dat het essentieel is om thuis te blijven, afstand te bewaren en de maatregelen van de overheid op te volgen.” Met de campagne hopen ze dat jongeren inzien dat alle acties een impact hebben op de toekomst.