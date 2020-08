‘Sara’-actrice Aza Declercq had ooit Leonardo DiCaprio als tegenspeler: “Ongelooflijk vriendelijke kerel” Jan Ruysbergh

11 augustus 2020

08u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Actrice Aza Declercq (49) is momenteel te zien in de herhalingen van ‘Sara’ als de seksueel onverzadigbare modejournaliste Brenda. Toen ze op de set naast Hollywoodster Leonardo DiCaprio (45) belandde, ging het er echter heel wat bedeesder aan toe, vertelt ze in Dag Allemaal. “Ik was toen nog erg verlegen.”

In 1995, vlak voor hij een wereldster werd met ‘Titanic’, speelde Leonardo DiCaprio de hoofdrol in de erotische dramafilm ‘Total Eclipse’. Zijn tegenspeelster: de Vlaamse Aza Declercq. “De opnamen vonden gedeeltelijk in België plaats”, haalt de actrice herinneringen op in Dag Allemaal. “Dat was heel vroeg in mijn carrière. Mocht ik toen al wat ouder geweest zijn, was ik misschien nog een pintje gaan drinken met Leonardo. Maar ik was toen nog erg verlegen. Ik speelde dus m’n minirolletje als prostituee en was weer weg.”

Toch heeft ze alleen maar goede herinneringen aan de wereldster. “Leonardo moest iets in mijn oor fluisteren en ik hoorde hem tegen de regisseur zeggen: ‘I’m getting emotional’. Ik laat even in het midden of hij onder de indruk was van mijn prestatie of van mijn verschijning", lacht ze. “In elk geval was hij een ongelooflijk vriendelijke kerel.”