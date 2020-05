Exclusief voor abonnees ‘Sara’-acteur Antony Arandia verlangt naar nieuwe rollen: “Ik geef het toe: ik heb veel te veel op mijn lauweren gerust” Jan Ruysbergh

05 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Als loopjongen Thomas De Graeve in ‘Sara’ - nu opnieuw te zien op VTM - werd Antony Arandia (33) een tieneridool. Hij won ‘Sterren Op De Dansvloer’, speelde nog wat tv-rollen... en toen werd het stil. Vandaag werkt Antony als barman, al kriebelt het ook om weer te gaan acteren. En om weer voor de liefde te gaan: “Ik heb een sterke vrouw nodig, die mij in toom kan houden”, zegt hij in Dag Allemaal.

Nu VTM de eerste Vlaamse telenovelle ‘Sara’ na twaalf jaar weer opdiept als vervanger voor ‘Familie’, staat ook Antony Arandia-Menendez - zijn vader heeft Spaanse roots - weer in de schijnwerpers. Hij vindt het niet erg, al koos hij er destijds zelf voor om van de radar te verdwijnen toen hij de overweldigende aandacht moe was.

Maar hoe voelt het om ineens weer teruggekatapulteerd te worden naar de ‘Sara’-periode?’ Antony moet niet lang nadenken: “Nostalgisch, hé. Ik kijk met een heel warm en dankbaar gevoel terug. Dat succes was fantastisch, al hadden we toen we aan het draaien waren zelf niet door dat het zo’n fenomeen zou worden.”

