“Samen in therapie”: ‘De Mol’-Elisabet en fashionista Yentl Keuppens vochten tegen eetstoornis

05 juni 2019

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Het is een onverwachte combinatie: Elisabet Haesevoets (33), de spoedarts die werd ontmaskerd als de Mol, en fashionista Yentl Keuppens (27), een succesvolle influencer die bekend werd via het VIJF-programma ‘Pink Ambition’. Yentl heeft tegen anorexia gevochten en schreef er een boek over: ‘100% Yentl’. Wel, net als zij heeft ook Elisabet een verleden met een eetstoornis.

Dagboek

“In mijn studentenjaren was dat”, aldus Elisabet Haesevoets. “Ofwel ben je te dik, ofwel te dun, ofwel niet knap genoeg, ofwel niet slim genoeg. Een paar jaar geleden heb ik een dagboek teruggevonden van toen ik acht was. Er stond: ‘Ik mag geen cola meer drinken want ik ben te dik’. Hoe triestig dat je als kind daarmee bezig bent. En ik was niet eens heel dik...” Elisabet en Yentl zijn - door hun gezamenlijke verleden - hartsvriendinnen.

