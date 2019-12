‘s Werelds populairste YouTube-ster stopt ermee DBJ

15 december 2019

17u41 74 showbizz PewDiePie heeft in zijn meest recente video aangekondigd een pauze in te lassen. De omstreden Zweedse YouTube-ster, die momenteel 102 miljoen abonnees heeft, zal in 2020 geen video’s plaatsen.

“Ik neem volgend jaar een pauze van YouTube”, vertelt Felix Kjellberg, zoals de 30-jarige YouTube-ster eigenlijk heet. “Ik wilde het van tevoren vertellen.” PewDiePie zegt dat hij tot dit besluit is gekomen, omdat hij uitgeteld is. “Ik ben moe. Ik voel me heel erg moe.” Hoe lang hij precies weg blijft van het platform, weet de Zweed nog niet. “Ik zal het later uitleggen, maar wilde dit alvast laten weten.”

Kjellberg hintte in augustus al op een aankomende pauze. “Ik denk dat het goed zou zijn voor mij om op een bepaald moment een onderbreking in te lassen”, zei hij destijds. “Het zou fijn zijn om voor het eerst in 10 jaar niet continu met YouTube in mijn hoofd te hoeven zitten.”

PewDiePie werd bekend met zijn commentaren bij videospelletjes, maar ging later ook grappig bedoelde filmpjes plaatsen. Daarmee raakte hij meerdere keren in opspraak.