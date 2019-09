‘RuPaul's Drag Race’ wordt theatershow in Las Vegas TDS

08 september 2019

08u02

Bron: ANP 0 Showbizz RuPaul komt naar Las Vegas. De 58-jarige Amerikaanse dragqueen kondigde zaterdag de ‘RuPaul’s Drag Race Live!’ aan. Het is een show in het Flamingo Hotel op de beroemde Las Vegas Strip, meldt Entertainment Tonight.

De shows die in januari beginnen vallen in de categorie eleganza extravaganza, kondigt RuPaul aan. De shows bevatten komedie, extravagante kleding, zang en dans en dat allemaal over the top. “Voor iedereen die houdt van lachen, dansen en meezingen wanneer een fantastische dragqueen met haar opgevulde billen op het toneel staat te schudden.” De dagelijkse shows worden verzorgd door een roterende groep dragqueens die verwachten dat het publiek participeert.

RuPaul is in Amerika vooral bekend van zijn eigen talkshow, ‘The RuPaul Show’ en de realityserie ‘RuPaul’s Drag Race’, een talentenprogramma voor de volgende generatie dragqueens. RuPaul maakt op zondag 22 september kans op meerdere Emmy Awards. Het tv-icoon is genomineerd in de categorie Beste presentator. Ook de programma’s ‘RuPaul’s Drag Race’ en ‘RuPaul’s Drag Race Untucked’ maken kans op een gouden beeldje.