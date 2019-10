‘Rubentje’ overvallen in Maximiliaanpark: “Hij werd bedreigd door een tiental mannen” MVO

18 oktober 2019

13u35 1 Showbizz ‘Rubentje’, die we nog kennen omdat hij een auto deed crashen tijdens zijn rijlessen in ‘Het Gezin’, maar ook van de boyband BOBBY, werd op 16 oktober beroofd in het Maximiliaanpark te Brussel.

“Mijn zoon ‘Rubentje’ werd vandaag in het Maximiliaanpark beroofd van zijn step”, schrijft zijn vader, Johan, op Facebook. “Een tiental migranten bedreigden hem en namen zijn step af terwijl ze ook nog een jong meisje van haar fiets sleurden.”, klinkt het verontrust.

Ruben moest zijn step afgeven, waarschijnlijk een elektrisch model dat tegenwoordig erg in trek is. Papa Johan is teleurgesteld in de aanpak van de Brusselse politie. “Ze vinden zulke zaken geen prioriteit, terwijl die mannen toch op heterdaad betrapt kunnen worden als ze undercover-agenten inzetten met loksteps. Maar dat is blijkbaar geen prioriteit.” Naar eigen zeggen zijn Ruben en zijn vader kort daarna aangifte gaan doen, maar kregen ze in het politiebureau al meteen te horen dat de kans klein was dat de zaak ooit zou worden opgelost.