'Roodkapje' Lauren De Ruyck tussen gevestigde waarden

in 'The Best of Musicals!'

11u13 0 RV Lauren De Ruyck Showbizz Lauren De Ruyck (22) verschijnt in een nieuwe musical. 'The Best of Musicals' is een show met de leukste liedjes uit grootse musicals als als 'Les Misérables', 'Grease', 'Cats', 'The Phantom of The Opera', 'Mamma Mia!' en 'Jekyll & Hyde'. Op 23, 24 en 25 februari staat het allemaal te gebeuren in de Antwerpse stadsshouwburg.

Lauren De Ruyck haalde de finale van 'K3 zoekt K3' en speelde ook de rol van Femke in de Ketnet-serie 'Galaxy Park'. Maar nu mag ze naast Hans Peter Janssens, Deborah De Ridder, Sven Tummeleer en Fleur Brusselmans zingen en dansen in het nieuwe 'The Best of Musicals'. Dat wordt een show met allemaal liedjes uit 's werelds bekendste musicals.

Lauren was in de herfst- en kerstvakantie ook te zien in 'Roodkapje, de sprookjesmusical' en zal met die productie ook nog in maart en april 2018 te zien zijn in Stadsschouwburg Antwerpen. Lauren kijkt er naar eigen zeggen erg naar uit.

