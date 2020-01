‘Romana op de scooter’ ligt ernstig verbrand in het ziekenhuis TK

04 januari 2020

11u34

Bron: RTL 142 Showbizz Debora, die vooral bekend is als Romana uit de clips van de Nederlandse volkszanger Rinus, verblijft momenteel in het brandwondencentrum. Ze raakte zwaar verbrand tijdens de feestdagen, meldt RTL.

Zanger Rinus Dijkstra meldde aan RTL Boulevard dat zijn vriendin verbrand raakte toen ze een sigaar opstak. Tijdens het aansteken van de sigaar vatte haar gezicht en haren vuur. Ze werd vervolgens met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen. Momenteel verblijft ze daar in afwachting van een operatie.

Romana is vooral bekend van haar rollen in de videoclips van haar vriend Rinus. Zo groeide ze uit tot een cultfenomeen in Nederland en Vlaanderen.