'Riverdale'-ster K.J. Apa strikt filmrol

04 april 2018

K.J. Apa, die de rol van Archie Andrews speelt in 'Riverdale' heeft een filmrol te pakken. Hij mag zijn in opspraak gekomen collega Kian Lawley vervangen in de nieuwe prent 'The Hate U Give'.

De één zijn dood is de ander zijn brood. Dat weet nu ook Kian Lawley. Hij zal immers uit de film 'The Hate U Give' geknipt worden nadat hij in opspraak kwam met racistische uitspraken en posts op de social media. Zijn scènes in de film worden nu opnieuw gefilmd en hij zal vervangen worden door 'Riverdale'-ster K.J. Apa. Een beetje zoals Kevin Spacey overkwam voor de film 'All The Money in the World', dus. De producers van 'The Hate U Give', die in première zal gaan op de Amerikaanse betaalzender Fox 2000 en daarna wereldwijd zal worden uitgebracht, zijn wel blij met K.J. Apa als nieuwe acteur. Sinds 'Riverdale' een hitserie werd, geldt de jongeman als één van de meest veelbelovende sterren in Hollywood. K.J. Apa heet overigens in het echt Keneti James Fitzgerald Apa. In 'The Hate U Give' zal de Nieuw-Zeelander zijn grote filmdebuut maken. Volgens verschillende andere bronnen zou hij ook in onderhandeling zijn voor enkele andere films. Eerder raakte ook al bekend dat er zeker een derde seizoen van 'Riverdale' zal komen. Bij ons is die serie te zien op Netflix.