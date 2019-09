‘Riverdale’-actrice Camila Mendes werd gedrogeerd en seksueel misbruikt KDL

10 september 2019

16u12 0 Showbizz Camila Mendes, de 25-jarige actrice die het bekendst is van haar rol als Veronica in de Netflixreeks ‘Riverdale’, heeft in het Amerikaanse magazine Women’s Health verteld dat ze als eerstejaarsstudent op de universiteit misbruikt werd en welke gevolgen dat voor haar had.

Camila vertelt in het magazine dat iemand destijds de date rape drug Flunitrazepam, beter bekend als een roofie, in haar drankje deed en haar nadien misbruikte. “Het was een heel, heel slechte ervaring”, vertelt ze daarover. Camila besloot na het misbruik een tatoeage te laten zetten op haar ribbenkast. De actrice koost voor het zinnetje ‘to build a home’, omdat ze voor haar achttiende twaalf keer verhuisde door de job van haar vader en het feit dat haar ouders gescheiden zijn. “Al dat verhuizen in mijn jeugd was eigenlijk traumatisch. Ik moest constant afscheid nemen van mensen en van mijn eigen identiteit. Ik wilde altijd meer stabiliteit.’ De tatoeage draagt ook bij aan het gevoel dat Camila na het misbruik had. Ze wilde zich veilig en comfortabel voelen, gevoelens die ze linkt aan een thuis.

Camila besloot haar ‘thuisgevoel’ ook te zoeken in een bepaald routine. Zo kiest ze altijd dezelfde hotels uit als ze reist, volgt ze dezelfde yogalessen en kiest ze altijd dezelfde café’s uit. “Als je geen thuis hebt, moet je er creëren in je eigen gewoontes”, vertelt de actrice.

Camila is niet de enige ‘Riverdale’-actrice die met misbruik te maken kreeg. Ook Lili Reinhart, die de rol van Betty Cooper speelt in de serie, onthulde eerder al dat een oudere man zich ooit aan haar had opgedrongen toen ze nog een tiener was.