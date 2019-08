“Relatie André Hazes en Monique staat op springen” SDE

29 augustus 2019

13u45

Bron: Telegraaf 2 Showbizz In de Nederlandse pers doen volop geruchten de ronde dat de relatie tussen André Hazes (25) en zijn vriendin Monique Westenberg (41) op springen staat. Volgens bronnen is de ‘Leef’-zanger ondertussen verhuisd en zegde hij een gezinsvakantie naar Frankrijk af.

De relatie tussen André Hazes en Monique Westenberg kende al van in het begin ups en downs. De twee leerden elkaar in 2014 via Facebook kennen. Het grote leeftijdsverschil van zestien jaar leek hen niet uit te maken, maar André’s moeder Rachel (49) was minder blij met de nieuwe relatie van haar zoon. Het leidde zelfs tot een breuk tussen moeder en zoon.

Nikkie Plessen

Volgens verschillende bronnen zit het er nu echter bovenarms op tussen het koppel. De zanger zou hun huis in Berkel en Rodenrijs verlaten hebben en ingetrokken zijn bij zijn neef Djarno. Reden van de breuk zou een verschil in levensstijl zijn: waar Monique de vrije avonden van André het liefst thuis met hun zoontje doorbrengt, gaat de zanger liever feesten in Amsterdam. En daarbij valt volgens de Nederlandse pers heel vaak de naam van modeontwerpster Nikkie Plessen (34). Naar verluidt waarschuwde Nikkie’s vriend Ruben Bontekoe, met wie de modeontwerpster twee kinderen heeft, haar anderhalf jaar geleden al om niets te beginnen met André, maar onlangs zouden de twee elkaar toch opnieuw tegen het lijf gelopen zijn. Met alle gevolgen van dien.

Op televisie gaf André onlangs nog toe dat het “even niet zo lekker liep” tussen Monique en hem. Van een breuk was evenwel geen sprake, beweerde hij. Maar daar gelooft de Nederlandse pers dus niets van. Zo draagt André op foto’s het gouden kettinkje met haar naam erop niet meer en is ook Monique opvallend stil op sociale media. Dat nu ook hun reis naar Disneyland Parijs afgezegd is, is dan ook een teken aan de wand, klinkt het. “Onder de huidige omstandigheden zit dit reisje er helaas niet in’’, liet André de organisator weten. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk.