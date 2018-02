'Red Sparrow' met Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts: hoogvlieger of toch niet? EVDB

17 februari 2018

09u42 1 Showbizz De eerste reviews van de spionagethriller ‘Red Sparrow’ zijn er. In de film schittert onze eigen Matthias Schoenaerts naast Oscarwinnares Jennifer Lawrence. Dit is wat de critici ervan vinden.

In 'Red Sparrow' speelt Jennifer Lawrence ballerina Dominika Egorova. Na een 'ongeluk' tijdens het dansen, belandt zij in een school waar ze opgeleid wordt tot 'Sparrow', een getrainde verleidster van de Russische geheime dienst. Schoenaerts zien we in de film als haar oom, die zijn nichtje naar de spionnenschool stuurt.

Critici reageren over het algemeen eerder lauw. De film is goed, maar er ontbreekt iets, lijkt het merendeel te vinden. 'Red Sparrow' wordt verschillende keren vergeleken met 'Salt' en 'Atomic Blonde'. In die vergelijking zou 'Red Sparrow' wel beter scoren dan voorgenoemde spionagefilms met een vrouwelijke hoofdrol.

Er heerst onduidelijkheid over of Lawrence nu een meesterlijke rol te pakken heeft of net niet. Volgens Variety is "Lawrences Dominika pakkend, omdat ze moet blijven improviseren." Ze gaan verder met "Lawrence, met haar koninklijke kaakbeenderen en haar wulpse froufrou, heeft een geweldige Slavische look en kan de rol van Russische aan. Ze doet dat met een bescheiden Russisch accent, je zou wensen dat de rest van de cast haar daarin gevolgd had."

Dat in tegenstelling tot Independent, waar het volgende te lezen staat: "Ik vraag me af of Lawrence zich verplicht voelde tegenover haar 'Hunger Games'-regisseur Francis Lawrence om deze film te maken, die enkel maar lijkt te bestaan met weinig andere bedoeling dan haar op zo veel mogelijk manieren naakt te tonen."

Waar critici het dan wel weer eens over lijken te zijn, is dat de film ietwat langdradig is. En dat Schoenaerts een fantastische rol neerzet.

"En dan doet haar konkelachtige nonkel Vanya Egorov zijn intrede, gespeeld door de heel goede Matthias Schoenarts.", klinkt het bij Nerdist.

Bij Variety staat te lezen hoe Schoenaerts in zijn rol "glimt als Vladimir Putins gemene, bureaucraat-sociopaat zoon." Wat verder lezen we dat hij wel met een - "soort van" - Russisch accent spreekt en "acteert met een zwijnachtige vrolijkheid, terwijl hij een personage speelt dat nog griezeliger is dan we ons kunnen inbeelden."

'Red Sparrow' verschijnt vanaf 28 februari in onze bioscopen.