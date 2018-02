"Posh gebruikt Spice Girls-reünie om verliezen te dekken" EVDB

04 februari 2018

09u55

Bron: BuzzE 0 Showbizz Victoria Beckham grijpt de hereniging van The Spice Girls aan om de miljoenenverliezen van haar privébedrijf te dekken. Dat schrijven enkele Britse kranten. De mode-onderneemster en zangeres (43) hield de reünie van de meidengroep zes jaar lang af, maar ze zou vrijdag alsnog overstag zijn gegaan.

Het modebedrijf Victoria Beckham maakte het afgelopen jaar een verlies van 8,4 miljoen pond (9,5 miljoen euro). Het jaar ervoor schreef ze ook al rode cijfers. Toen stond ze 5,3 miljoen euro in de min. Het bedrijf van Victoria's echtgenoot David Beckham is wel gezond, maar volgens Britse media heeft hij geweigerd om financieel bij te springen en zou hij gezegd hebben dat ze haar problemen zelf moet oplossen.

De vijf zangeressen Victoria, Melanie B, Melanie C, Geri Halliwell-Horner en Emma Bunton kwamen vrijdag samen met hun voormalige manager Simon Fuller bijeen in het huis van Geri. Ze zouden daar de laatste details van de reünie hebben besproken.. De vijf zouden er allemaal zo'n 10 miljoen pond (zo'n 11,3 miljoen euro) mee opstrijken.

Olympische Spelen

Victoria postte vrijdag aan het einde van de middag een foto op Instagram waarop alle leden van de meidengroep staan. "Hou van mijn meiden!", schrijft 'Posh Spice' bij het plaatje met veel kusjes en het woord 'exciting', waarmee ze hintte op de aankomende hereniging.

De Spice Girls kwamen al eens bij elkaar in 2007 en nog eens eenmalig in 2012 om op te treden bij de sluiting van de Olympische Spelen in Londen.

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 02 feb 2018 om 17:27 CET