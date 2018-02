"Niet besproken met mijn man": Maggie De Block over haar plotse aanstelling in de regering TDS

Morgen, zaterdag 10 februari, zijn Maggie De Block en haar dochter Julie de gasten van Ann Van Elsen in De Familie Van Elsen op Joe. Ann wil weten of er keerpunten zijn geweest in het leven van Maggie: “Een professioneel keerpunt was de avond toen ik telefoon kreeg van Alexander De Croo om in de regering te gaan. Ik had die avond nog drie patiënten in mijn praktijk en tegen de laatste heb ik gezegd dat ze weldegelijk mijn laatste patiënt was. Ik wilde ook zeker voor 20.00u boven zijn, omdat mijn man het nog niet wist en die ging naar het nieuws kijken, waarin het werd aangekondigd. Hij vond het in het begin wel jammer dat we het niet besproken hadden, maar dat was snel over. Ik heb toen ja gezegd, want als ik voor asiel en migratie een ander beleid kan voeren, dan ging ik het me altijd beklagen als ik het niet gedaan zou hebben.”