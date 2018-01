"Mijn kindje is gezond, dus ik doe door": Nederland in rep en roer door zwangere tiener die rookt op tv Tom Tates/Tom De Slagmeulder

25 januari 2018

15u05

Bron: AD 0 Showbizz Tv-kijkend Nederland heeft zich massaal gestoord aan de eerste aflevering van het programma 'Vier handen op één buik', dat eerder deze week werd uitgezonden. De rokende 19-jarige Tanja kreeg ervan langs op de sociale media.

In 'Vier handen op één buik' worden tienermoeders voor, tijdens en na de bevalling gevolgd door bekende Nederlandse moeders. Ook bij ons liep die realityreeks op televisie, meerbepaald in 2015 op VIJF.

Tanja verkondigde tijdens de uitzending dat het haar tijdens de zwangerschap van haar eerste kindje (een meisje) niet gelukt is om te stoppen met roken. "Ik rook al sinds mijn veertiende en eigenlijk wilde ik, toen bleek dat ik in verwachting was, stoppen." Hoewel ze weet dat roken slecht is voor een nog ongeboren kindje en de ontwikkeling, ging ze stug door. "Ik denk dat het in mijn geval niet erg is", aldus de tienermoeder. Dat baseerde ze op echo's die van de baby werden gemaakt. "Daaruit bleek dat mijn kindje gezond is. Toen ben ik maar doorgegaan."

De nicotineverslaving van Tanja zorgde voor een golf van afkeurende reacties op Twitter. Ook de houding van haar tien jaar oudere, blowende en gameverslaafde vriend Jeremy schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. Die liep Tanja anderhalf jaar geleden tegen het lijf op een feestje. "We hebben het zonder condoom gedaan. Ik was aan de pil maar waarschijnlijk heeft de antibiotica die ik toen slikte, gezorgd voor een mindere werking van de anticonceptie", aldus Tanja die, toen ze zwanger bleek, met Jeremy ging samenwonen.

Net als de kijkers viel ook haar begeleidster Patty Brard, voormalige zangeres in de meidengroep Luv', van de ene verbazing in de andere. Niet alleen verwonderde Brard zich over de in eerste instantie nonchalante houding van Tanja. Brard ergerde zich ook aan de rommel en onhygiënische toestanden in Jeremy's huis.

BNNVARA Patty Brard helpt de 19-jarige zwangere Tanja. "Het gaat me echt aan mijn hart om haar verdrietig te zien." Vier Handen Op Eén Buik vanavond 20:25 op NPO 3!

#vierhanden Pil en antibiotica. Oude fabel, heeft geen invloed op elkaar. Evert Bakker(@ EvertKlevert) link

Is er een #vierhanden bingo? Zo ja, even het roken afstrepen ✔️ Vera van Dongen(@ VeravDongen) link

Roken ✅ Huis zooitje ✅ Geldgebrek ✅. Volgt zo nog de naam. Altijd een variatie op Jayvaja. #vierhanden #vierhandenopeenbuik Elsbeth Witt✏(@ elsbeth_tWitt) link

En weer een roker in #vierhandenopeenbuik "Ik denk dat het niet heel erg is bij mij want ze is gewoon gezond" #vierhanden Puck(@ woeiii) link

“Misschien is stoppen met blowen wel een goede optie als die kleine er is.” No shit, Sherlock. #vierhanden #vierhandenopeenbuik Shelley van Dijk(@ shelleyvandijk) link

Vier Handen Op Eén Buik. Een guilty pleasure an sich, maar nog heerlijker vanwege het ongezouten commentaar op Twitter. Kom maar door! #vierhanden Shelley van Dijk(@ shelleyvandijk) link

Verrassend dat het altijd de jeugd is bij wie de zwangerschap door de pil heen komt breken. #vierhanden #vierhandenopeenbuik Schaapje 😱(@ eevoila) link

Eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Meteen weer een moeder die rookt tijdens de zwangerschap 😭 #vierhanden Paula Heeger ✨(@ paulaheeger) link

“Niet om haar bang te maken, maar ...” Vriendlief spreekt de aanstaande moeder nog even bemoedigend toe terwijl hij een broodje hamburger verorbert. #vierhanden #vierhandenopeenbuik Shelley van Dijk(@ shelleyvandijk) link

En ik wil Patty als oma voor mijn kinderen. Gewoon, omdat zij me zo gruwelijk lief lijkt! #vierhanden Marije - MrsMama.nl(@ MrsMamaNL) link