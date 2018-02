"Marlon Brando had seks met alles": Quincy Jones schopt nog meer om zich heen na aantijgingen plagiaat Michael Jackson EDA

10 februari 2018

10u06 0 Showbizz Nadat hij deze week al verkondigde dat Michael Jackson meermaals plagiaat pleegde, is Quincy Jones (84) nog niet klaar met gal spuwen. De beroemde producer sleurt er nu ook 'The Beatles', Marlon Brando en Ivanka Trump bij, met wie hij naar eigen zeggen nog op date is geweest.

De legendarische muziekproducer is geen kleine garnaal in de showbizz. Naast muzikale vader van onder meer Michael Jackson is hij ook bekend als acteur, tv- en filmproducer en heeft hij overal wel een hand in.

Dat Jones wel wat gezien en meegemaakt heeft in zijn leven, staat vast. In een moment van blinde openhartigheid -of volgens sommigen zou het aan zijn vermeende dementie liggen- deed hij recent enkele opmerkelijke onthullingen en schopte hij daarbij wild om zich heen.

Zo blijkt Jones geen fan te zijn van 'The Beatles'. De man zou zelfs slechte herinneringen hebben overgehouden aan zijn ontmoeting met Paul McCartney en co. “Dat waren de slechtste muzikanten ter wereld”, zegt hij. “Paul was de slechtste bassist die ik ooit gehoord heb. En Ringo? Breek me de bek niet open. Ik heb zijn stukken gewoon opnieuw laten inspelen door een goeie drummer.”

"Marlon Brando had seks met alles"

Nog een opvallende passage gaat over Marlon Brando, de acteur uit onder meer The Godfather. “Hij neukt alles, echt alles. Hij zou zelfs de brievenbus een beurt gegeven hebben.” Volgens Jones deelde Brando het bed met onder meer Richard Pryor en Marvin Gaye.

Ook over JFK had ie wat te vertellen. Zo meent Jones dat hij weet wie de Amerikaanse president heeft doodgeschoten. “Sam Giancana. Er was een verbinding met de maffia en Frank Sinatra.”

Over presidenten gesproken: Oprah Winfrey kan dat beter niet proberen. “Als je geen gouverneur, generaal of CEO van een bedrijf bent geweest, weet je niet hoe je mensen moet leiden.”

En over de president van Amerika gesproken... Jones vertelde dat hij nog gedatet heeft met Ivanka, de dochter van Donald Trump. “Twaalf jaar geleden zei Tommy Hilfiger me dat ze met mij wilde eten. Geen probleem, heb ik gezegd. Ze had de mooiste benen die ik ooit gezien heb. Maar wel de verkeerde vader.” Die vader noemde hij in hetzelfde interview “een gek met beperkte verstandelijke vermogens, een megalomaan en narcist. Ik kan hem niet uitstaan. Een dirigent weet beter hoe hij moet leiden dan hij.”

22 vriendinnen

In het magazine GQ had Jones trouwens ook gezegd dat hij op zijn gezegende leeftijd 22 vriendinnen heeft en in Zweden een behandeling had gevolgd waardoor hij tot 110 jaar zou kunnen worden.

Eerder deze week haalde Jones het nieuws met enkele uitspraken over Michael Jackson, de artiest waarmee hij samenwerkte op diens grootste successen. “Hij stal heel veel nummers, onder meer Billie Jean”, zei hij. Over diens schoonheidsingrepen zei hij nog: “Hij deed dat omdat hij kwaad en onzeker was omdat zijn vader hem altijd zei dat hij lelijk was en hem misbruikte. Zelf zei hij dat hij een ziekte had, maar dat was onzin.”