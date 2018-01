"Jullie gebruiken dit om mij te discrimineren": Boef kaatst de bal terug TDS

14u34

Bron: Instagram 1935 Instagram Showbizz De uitspraken van rapper Boef over drie vrouwen die hem een lift gaven op oudejaarsnacht deden zowat iedereen verslikken in z'n koffie. Verschillende bekende én minder bekende gezichten hebben intussen verbolgen gereageerd. Op Instagram bijt Boef nu opnieuw terug.

Heel wat Nederlanders en Vlamingen kropen meteen in hun pen om hun gal te spuwen op Twitter, toen ze lucht kregen van de streken van Boef. "Ik stel voor dat de radio uit protest de liedjes van Boef vervangt", klonk het op Twitter. Maar ook: "Klein onnozel wicht. Pak u (sic) valies en vertrek naar een moslimland, daar hoor je thuis." Ook de manager van Sofiane werd aangesproken: "Het zou je sieren om het contract en samenwerking met #Boef onmiddellijk te beëindigen."

Woorden die de artiest niet zomaar wil laten passeren. In een nieuwe post op Instagram kaatst hij de bal terug. "Beste mensen, er is veel ophef over de fout die ik heb gemaakt en dat is terecht, valt niet goed te praten", schrijft hij. "Maar ik krijg ook duizenden racistische reacties van mensen die mij sowieso nooit iets gunde. Nu gebruiken ze mijn fout om mij kapot te maken en zelfs letterlijk dood wensen!!"

"Niet beter dan mij"

Boef vindt het naar eigen zeggen terecht dat hij wordt "afgerekend" en "uitgescholden" om wat hij heeft gezegd. "Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren maakt jou niet beter dan mij", stelt hij. "Voor alle fans die mij vergeven en blijven steunen. Dikke SO naar jullie. Door jullie geef ik niet op en ga ik door. Nogmaals sorry voor alle dames en ik kom binnenkort terug met 🔥"

De rapper kreeg een lift van drie meisjes na autopech, die hij nadien "kechs” noemde in een filmpje op Snapchat. Kech is een woord afkomstig uit de Marokkaans-Arabische straattaal en betekent zoveel als ‘hoer’ of ‘slet’.

