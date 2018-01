"Jamie Oliver zit in zwaar weer en sluit 12 restaurants" Karen Van Eyken

15u45

Bron: The Sun 2 Photonews Jamie Oliver Showbizz Het gaat niet goed met het restaurantimperium van Jamie Oliver. Volgens de Britse tabloid The Sun is de sluiting van 12 vestigingen van Jamie's Italian nakend.

Vorig jaar heeft de populaire Britse tv-kok 11 miljoen euro verlies geleden terwijl hij een jaar eerder nog een kleine 3 miljoen euro winst in de boeken kon schrijven. Ten vroegste volgende week zal het personeel over een eventuele sluiting ingelicht worden, zo weet The Sun.

Vorig jaar moesten al zeven vestigingen dicht. Volgens een woordvoerder werkt men aan een herstructureringsplan om de onderneming te stroomlijnen en de toekomst veilig te stellen. Er zou nog geen finale beslissing genomen zijn.