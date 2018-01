"Ik weet zéker wie Ivana heeft vermoord": vader overleden fotomodel Ivana Smit strijdvaardig in eerste gesprek Guy Van Gestel

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Johan Mertens Showbizz "Aan haar doodskist zwoer ik mijn lieve dochter dat ik haar moordenaar voor het gerecht zal brengen!" zegt Marcel Smit (55). De strijd voor gerechtigheid houdt de vader van de betreurde Ivana, het 19-jarige model dat een maand geleden in verdachte omstandigheden stierf in Maleisië, overeind. "Ik weet ook 200 procent zeker wie Ivana heeft vermoord", vertelt hij moedig in Dag Allemaal.

Een maand geleden stond het leven van Marcel Smit in één klap stil toen hij en z’n vrouw vanuit de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur telefoon kregen dat hun 18-jarige dochter Ivana was overleden. Het model was van de twintigste verdieping van het balkon van een flatgebouw gevallen. Een ongeval? Zelfmoord? Of zelfs moord? Vader Smit is al van bij het begin overtuigd van de laatste piste. Hij is er zeker van dat de steenrijke Amerikaan Alexander Johnson en z’n vrouw Muna, met wie Ivana de nacht voordien uit was geweest, meer weten.

Hartinfarct

"Samen met Christina (Ivana’s mama en een nicht van F1-­piloot Max Verstappen, nvdr) stond ik daar in het mortuarium van Kuala Lumpur", zegt een tegen de tranen vechtende Marcel bij hem thuis in Peer. "Daar lag Ivana, op een gammele, ijzeren tafel. Mijn vrouw en ik moesten haar identificeren... (stilte) Vlak ervoor zei Christina nog: ‘Misschien is zij het niet..." Je klampt je vast aan elk sprankeltje hoop. Maar ’t was wel degelijk Ivana. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voelde. Geen enkele ouder zou ooit dat beeld mogen zien."

Dat Marcel ons z’n verhaal kan doen, is een klein mirakel. Enkele dagen nadat hij het vreselijke nieuws over z’n dochter vernam, werd een hartinfarct hem bijna fataal. Na een spoedoperatie functioneert Marcels hart weer optimaal, maar emotioneel is het voor eeuwig gebroken. 

