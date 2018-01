"Ik schaam mij kapot": Boef put zich uit in excuses op Radio 1 TDS

Boef was vanavond te gast in het Radio 1-programma 'De Wereld Vandaag'. Hij kwam er tekst en uitleg geven over alle heisa die rond hem is ontstaan. Wat vooral opviel: h oewel Boef eerder nog defensief reageerde, heeft hij nu zich toch uitgebreid geëxcuseerd. "I k kan niet meer doen dan dat", zucht hij.

"Die vrouwen hoeren noemen, dat heb ik nooit zo bedoeld", zei Boef op Radio 1. "Kech is een woord uit de Marokkaanse rap. Maar ik heb die uitspraken wel gedaan, en daar heb ik veel spijt van. Af en toe zeg ik dingen... maar ik blijf een mens. Ik maak fouten. Ik sta helemaal niet achter wat ik heb gezegd. Als jij ruzie maakt met je broer, kan je ook dingen zeggen die je niet meent."

Boef heeft het nu ook moeilijk met de stempel van vrouwenhater die hij publiekelijk kreeg. "Ik word aanzien als een persoon die vrouwen haat. Maar ik hoop dat er een uitweg is, want ik schaam me kapot. Ik heb een functie als publiek figuur en als rolmodel, en dan kan je zulke uitspraken niet doen. Ik kan dus niet meer doen dan daar duizend keer mijn excuses voor aanbieden."

Een video waarin die excuses worden geuit, werd door Sofiane al gepost op Instagram. Maar die wil lang niet iedereen zomaar aanvaarden, vertelt hij op Radio 1. "De ene vindt dat ik mijn excuses niet meen, de andere wel. Ik heb gedaan wat ik dacht dat het beste was. Maar mensen die mij haten zullen mij blijven haten. Wat ik ook doe, mensen zullen altijd een reactie hebben."

Ook de boycot die gaande lijkt tegen zijn tegen de artiest, betreurde hij. "Het is jammer. Maar moest ik zelf zo'n filmpje zien zonder die persoon te kennen, dan zou ik ook zo reageren. Ik heb al persoonlijk mijn excuses aangeboden aan de dame in de auto. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden. Ik moet een andere kant van mezelf laten zien. Ik ga gewoon weer muziek maken en laten zien waar ik goed in ben."

De heisa begon toen Sofiane Boussaadi, Boef in het echt, na autopech op nieuwjaarsdag een lift kreeg van drie meisjes. "Opgehaald door drie kechs", schreef hij op Snapchat. Kech is een woord uit het Marokkaans Arabisch en staat voor ‘hoer’ of ‘slet’. Een dag later plaatste hij een nieuwe video. "Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech", klonk het toen. Later bood de rapper zijn excuses aan. "Ik voelde mij de gebeten hond en nu ik alles terugzie denk ik: dit is heel dom wat ik heb gedaan", liet hij weten in een video.

Intussen heeft ook het management van de rapper officieel gereageerd.