"Ik ga je zo fel missen": Xandee verliest haar moeder

Voor Xandee kon 2018 niet slechter starten. De zangeres, die zelf met haar gezondheid sukkelt, verloor haar moeder aan longkanker. "Je hebt gevochten en gestreden tot het laatste moment, maar het mocht niet zijn..."

"Met veel pijn en verdriet wil ik jullie meedelen dat mijn mama haar gevecht verloren heeft', aldus Sandy, zoals haar echte naam luidt. "Je hebt gevochten en gestreden tot de laatste moment maar het mocht niet zijn. Jij was mijn alles, mijn mama, mijn beste vriendin en mijn grootste heldin. Ik beloof dat we goed voor onze papa zullen zorgen. Ik wens jou een goede reis lieve mama. Ik ga je zo fel missen mama. Rust nu maar zacht mijn engel. Ik hou van je mama.”

Strong together! I love you mom! ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@sandyboets) op 02 aug 2017 om 10:27 CEST

Lijdensweg

Het afgelopen jaar was een ware lijdensweg voor Xandee: twee delicate hartoperaties, een gezwel in haar baarmoeder, complicaties en een resem medische blunders... Bovenop al die miserie werd haar moeder dus ziek.

"Mama heeft longkanker, met uitzaaiingen naar de botten", vertelde een emotionele Xandee een jaar terug. "Ze krijgt chemo. Ik blijf hopen op en geloven in een goeie afloop. De dokters geven haar veel kans om te genezen, anders zouden ze niet aan die chemokuur beginnen, zeggen ze. Mama heeft jarenlang zwaar gerookt. Tot ze een hartinfarct kreeg in december. Papa heeft haar toen gereanimeerd. Als hij er niet was geweest...."

Wij wensen Sandy en haar familie veel sterkte.

AP Tijdens haar deelname aan het Songfestival in 2004.