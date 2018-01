"Heb je chinees voor mij?", Frans Bauer bezingt op hilarische wijze zijn liefde voor Chinees eten DBJ

29 januari 2018

20u30 0

Dat het lievelingskostje van Frans Bauer chinees is, dat wisten de meesten wel. Nu zingt hij het ook met volle overtuiging in een reclamespotje: "Heb je chinees voor mij". In de reclamespot van een grote supermarktketen heeft Frans een groots optreden in Bergen op Zoom. Na het optreden overlegt hij met zijn vrouw 'Maris' over het avondeten.