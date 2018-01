"Hallo internet?" Kim Kardashian heeft weer nieuw ondergoed gekocht Bombardeert fans al dagen met ondergoedkiekjes EDA

27 januari 2018

11u45

Bron: Instagram 0 Showbizz Wil Kim Kardashian opnieuw het internet opblazen? Of verveelt de socialite zich dezer dagen steendood? Nu er recent een derde kindje via surrogaat aan haar gezin werd toegevoegd, valt dat laatste te betwijfelen. En toch: er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of Kim stuurt een foto in 'ondergoed' uit.

Kim Kardashian houdt van hattricks. Drie kinderen, weldra drie nieuwe parfums en nu al drie dagen op rij half aangeklede foto's.

Gisteren stuurde de eega van Kanye West opnieuw een foto uit in een 'nauwelijks daar' ondergoedsetje.

Ze poseerde op haar knieën in bed terwijl haar platinablonde haren in vlechtjes over haar schouders vielen en een miniem slipje haar rondingen in de verf zette.

We leren ook bij: telefoneren doet de 37-jarige businessvrouw gewoon met een vast toestel. De smartphone dient louter als camera en om Instagram stories te schieten. Houdt steek.

Het kiekje kwam één dag nadat Kim topless poseerde in een glitterslipje.

Uiteraard is alle vorm van 'exposure' (sic.) mooi meegenomen. Kim maakte recent bekend een trio van parfums te lanceren voor Valentijn met de namen 'BFF', 'Ride Or Die' and 'Bae'.

Enkele dagen geleden werden Kim en manlief Kanye de trotse ouders van een derde kindje 'Chicago'. Die werd geboren via surrogaat en is nu het zusje van hun 4-jarige dochter North en hun 2-jarige zoon Saint-West.