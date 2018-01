"Een echt smurfje": zo zag James Cooke er volgens zijn mama uit bij zijn geboorte TDS

19 januari 2018

19u44

Bron: JOE 0

Morgen, zaterdag 20 januari, zijn James Cooke en zijn mama Martine Hoste de gasten van Ann Van Elsen in De Familie Van Elsen op Joe. Ann katapulteert James en Martine terug naar zijn geboortejaar: 1984.“Ik wist dus niet of het een jongen of een meisje ging zijn. Het was dus een jongen en ik was ontzettend gelukkig, maar hij had een hartperforatie, wat wel griezelig was, want hij zag blauw. Zo’n echt smurfje” vertelt Martine.James vult haar al snel aan: “Mijn mama vertelde me later ook dat Fleur, mijn zus, over het kraambedje keek en zei: ‘mijn broertje is wel een beetje lelijk hé’. Ik had ook zo een heel groot blauw hoofd. Later mocht ik dan de stem van Brilsmurf inspreken, dat kon toch geen toeval zijn”, lacht James. “Zijn hoofd was zo groot als zijn lijfje”, gaat Martine al lachend verder. “Het was allemaal hoofd in dat wiegje.”

De uitzending is morgen, zaterdag 20 januari, van 10.00 tot 12.00 te horen op Joe.