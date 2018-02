"Bij puntje kwam paaltje": eerste misstap op 'Temptation Island' is een feit Eerste kampvuur zet alles op z'n kop Evelien Delgouffe

15 februari 2018

22u41

Bron: Eigen berichtgeving 1084 Showbizz Dag 4 op 'Temptation Island' en het eerste bedrog is een feit. De grote schuldige: het kampvuur. Daarbij kwamen de eerste uitspattingen aan het licht met grote gevolgen voor koppels Megan en Kevin en Daniëlle en Mezdi.

Even recapituleren: Vorige week zagen we hoe de sfeer steeds losser werd op respectievelijk Coconut Beach (het resort van de mannen) en Ayundra (het resort van de vrouwen). Terwijl Megan steeds dichter naar verleider Joshua toe groeide en Daniëlle steeds meer voor de charmes van kleurplaat Fabrizio viel, dook haar partner Mezdi met verschillende vrijgezelle vrouwen de zee in.

Het laatste beeld voorspelde weinig goeds. Deed een topless Zwanetta de 20-jarige Mezdi zwichten?

Dag vier en de bewoners van ‘Temptation Island’ lijken alle realiteitszin verloren.

Megan is intussen al zo lang op het eiland dat ze een lange baard heeft gekweekt en dingen begint te doen die zelfs Kevin nooit voor mogelijk hield. Zoals 'denken'.

De ontbering en het gebrek aan contact met de buitenwereld begonnen ook bij Mezdi hun tol te eisen. Hij leek steeds dieper af te glijden in zijn eigen verzonnen realiteit.

Mate? Tiens, hebben we een vrijgezel gemist?

Ondanks zijn cognitieve kortsluiting, probeerde Mezdi het rooskleurig te zien.

En meende hij zich te herinneren dat hij in de zee was geweest... Voor een gelaatsbehandeling.

Uiteraard dankzij de hulp van enkele gretige vrouwenhanden.

Maar 'Temptation Island' is 'Vacation Island' niet. De sfeer dreigde iets te positief te worden. Ook in het vrouwenresort vielen er duidelijk tekenen van overrooskleurigheid te bespeuren.

De drama-barometer dook in het rood en de productie besloot onmiddellijk in te grijpen. Om de opgewektheid bij de deelnemers te verdrijven, schakelden ze een traditionele therapie in.

Een eerste kampvuur!

