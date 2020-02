‘Queen of suspense’ Mary Higgins Clark overleden LV

01 februari 2020

09u49

Bron: Belga 5 Showbizz De Amerikaanse schrijfster van misdaadromans Mary Higgins Clark is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar uitgever Simon & Schuster. Ze stierf een natuurlijke dood in Florida.

"Niemand verbond zich ooit vollediger met haar lezers dan Mary", zei haar uitgever sinds jaar en dag Michael Korda in een verklaring. "Ze begreep hen alsof ze haar eigen familie waren. Ze was altijd absoluut zeker van wat ze wilden lezen - en, misschien nog belangrijker, wat ze niet wilden lezen - en toch wist ze hen te verrassen met elk boek.”

Mary Higgins Clark, ook wel "de koningin van de suspense" genoemd, was een van de best verkopende schrijfsters ter wereld. Na een moeilijke carrièrestart volgde de ene bestseller na de andere. Van haar ruim vijftig boeken werden meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht, vooral in de Verenigde Staten. Een deel van haar werk werd verfilmd.

Zware verliezen

Clark werd geboren in de Bronx in New York op 24 december 1927. Ze was de dochter van Ierse immigranten. Ze raakte naar eigen zeggen al op haar 7 jaar besmet met het schrijfvirus. Toen ze 10 was, stierf haar vader aan een hartaanval. Haar moeder moest alleen verder met drie kinderen, waardoor Mary al op erg jonge leeftijd aan het werk moest, onder meer als telefoniste in een hotel. Op haar twintigste trouwde ze en werd ze stewardess voor Pan Am. Op haar 35ste verloor ze haar man, ook al door een hartaanval. Ze bleef achter met vijf kinderen.

Clark bleef dromen van een leven als schrijfster. Haar werk over het leven van George Washington werd geen succes, maar met "Waar zijn de kinderen?" was het in 1975 wel prijs. "Verbinding verbroken" uit 1977 maakte haar miljonair. Op haar vijftigste haalde Mary Higgins Clark haar eerste universitaire diploma aan de universiteit van Fordham in New York, waar ze filosofie studeerde. In 2000 begon ze samen met haar dochter Carol boeken te schrijven.