'Queen of Crime' Karin Slaughter schuwt in nieuwe thriller geen enkel thema: "Gevaarlijk om vrouw te zijn"

13 juli 2019

10u00

Bron: Primo 0 Showbizz Als je als internationale bestsellerauteur van crime novels de achternaam Slaughter draagt, dan lijkt het wel alsof je in de wieg gelegd bent voor je job. En aangezien ze al op piepjonge leeftijd in haar pen kroop, blijkt dat helemaal te kloppen voor Karin Slaughter. De Queen of Crime vertoefde onlangs in ons land voor haar nieuwe boek ‘De Laatste Weduwe’. Primo sprak met haar over de gevoelige thema’s die ze zwart op wit met de wereld deelt. “Wat ik neerschrijf is geen politieke visie, noch een persoonlijk betoog, het is gewoonweg basic science.”

Wie nog niet weet welk boek op vakantie mee te nemen, raden wij ‘Laatste Weduwe’ aan. Het is alweer exemplaar nummer negentien van de hand van de Amerikaanse auteur, die al jaren prijkt op wereldwijde bestsellerlijsten. Haar illustere personages, special agent Will Trent en patholoog/kinderarts Sara Linton, spelen in deze crime novel opnieuw de hoofdrol, en ook Faith Mitchell en Amanda Wagner laten hun licht schijnen over de wanpraktijken die Slaughter zo gedetailleerd beschrijft. De dreiging van terrorisme, deze keer. Radicalisering, blank-nationalisme, pedofilie. Geen enkel zorgwekkend thema ligt buiten het bereik van de Queen of Crime.

