"Puur racisme" vs "Incompetent": vuile oorlog bij Britse Vogue aan de gang Tony Callaerts

15u30 0 Instagram @edward_enninful Showbizz De modewereld is verdeeld over Europa's belangrijkste modemagazine Vogue nadat d e nieuwe hoofdredacteur een woordenoorlog ontketende.

Even kort resumeren wat vooraf ging. Eerder dit jaar stapte Alexandra Shulman na 25 jaar hoofdredacteur te zijn geweest op bij de Britse modebijbel Vogue, al beweren sommigen ook wel dat ze naar de uitgang gewerkt werd. Afhankelijk van de relatie met Shulman, reageerde de hele modewereld verbijsterd of opgelucht op het vertrek. Alexandra was dan ook niet de minste. Binnen de internationale Vogue-familie stond ze immers geboekstaafd als de op één na machtigste hoofdredacteur. Al slaagde ze er af en toe ook wel in om oppergodin Anna Wintour (de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue) naar de kroon te steken. Haar ontslag kon je dus gerust een revolutionaire ontwikkeling noemen in de modewereld. Zeker toen bekend raakte wie haar zou opvolgen. Edward Enninful, een Brit met Ghanese roots, werd de eerste zwarte én mannelijke hoofdredacteur in de 100-jarige geschiedenis van het blad. Zijn komst bleef uiteraard niet zonder gevolgen. De uitdrukking 'nieuwe bezems vegen schoon' was meteen van toepassing. En de bezem van Eninnful veegde snel én meedogenloos.

Nieuwe baas, nieuwe gezichten

De nieuwe hoofdredacteur verving meteen enkele vaste waarden op de redactie door nieuwe figuren die een belangrijke rol zullen gaan spelen op zijn redactie. Zo trok hij ex-topmodellen Naomi Campbell en Kate Moss aan die elke maand bijdragen zullen leveren. Ook de zwarte regisseur Steve McQueen en de Londense burgemeester Sadiq Khan mochten in het eerste nummer onder Enninful hun ding komen doen. En die nieuwe redactie liet meteen van zich spreken. Door behoorlijk hard uit te halen naar de vorige, bijvoorbeeld. "Vogue was gewoon te 'wit'. Er was geen diversiteit genoeg op die redactie", zei Naomi. "Vogue was niet meer representatief voor de maatschappij." De nieuwe hoofdredacteur trad haar meteen bij. "Toen ik er als redacteur werkte was ik samen met één andere collega de enige gekleurde medewerker. Ik voelde me er soms een indringer. Dat moest dus veranderen." En dat benadrukte hij in het nieuwe nummer. Met het zwarte model, feministe en gelijke kansen-activiste Adwoa Aboah op de cover en heel wat maatschappelijk relevante artikels in het blad. Opvallend, maar de modewereld spaarde haar kritiek niet.

"Geen modeblad meer"

Veel modehuizen en couturiers bleken niet al te enthousiast te zijn over het nieuwe nummer. "Is de Britse Vogue een politiek blad geworden?", vraagt de modewereld zich luidop af. "We herkennen het magazine niet meer. Mode en lifestyle lijken wel bijkomstig te zijn. Het lijkt wel alsof Edward zich van ons af wil keren." De negatieve reacties zijn natuurlijk wel een beetje een probleem voor de nieuwe hoofdredacteur. "Tot nader order zijn de modehuizen en cosmeticaproducenten nog altijd de belangrijkste adverteerders in het blad", zegt een ongeruste bron bij uitgeverij Condé Nast. "Zij brengen de centen binnen. Als zij zich van het blad afkeren... Tja." Lees: dan zal Edward niet lang hoofdredacteur blijven.

Niet populair bij couturiers

En het ziet er echt wel naar uit dat Edward een probleem heeft met de modewereld. "Hoewel hij al vele jaren in de modewereld werkt, heeft Edward weinig vrienden bij de modehuizen. Dat bleek ook op het herlanceringsfeestje waarop hij zijn eerste cover presenteerde. Daar waren wel een paar mensen uit de modewereld zoals Stella McCartney, Cara Delevingne en Gigi Hadid. Maar veel modehuizen waren er niet vertegenwoordigd.' Eén en ander zou ook te maken hebben met de beslissing van Edward om Lucinda Chambers te ontslaan. Zij was de Fashion Director van het blad en werkte al 36 jaar voor Vogue. "Lucinda was enorm populair bij veel ontwerpers én topmodellen. Haar ontslag werd erg slecht onthaald in het wereldje. Niemand kon het begrijpen. Edward maakte er zich niet populair mee." En dus wordt hij achter de schermen 'incompetent' genoemd. "Hij betekent niets in de modewereld. En zo iemand gaven ze de belangrijkste job in de Europese modejournalistiek! Dat is gewoon te belachelijk voor woorden."

Razende Naomi

Opmerkingen die voor woede zorgden bij de voorstanders van Edward. En dus woedt er momenteel een stevige woordenoorlog over het blad én de hoofdredacteur. Met name vertrouwelinge Naomi Campbell trok fel van leer tegen de critici. "Ik zit al meer dan dertig jaar in dit vak en dit maakte ik nooit mee. Edward is een topjournalist. Hij kreeg de job om de juiste redenen. Ik vind het flauw dat de vriendjes van de vorige, witte, hoofdredactie hem nu aanvallen. Ik vind het puur racisme, eigenlijk. Het gaat hier duidelijk om een vendetta. Zij die vrezen nu minder aan bod te komen omdat Alexandra en Lucinda weg zijn, spuwen nu hun gal. Jammer voor hen. Ze moeten maar wennen aan de nieuwe situatie. Een nieuw tijdperk is aangebroken. De rassendiscriminatie in de modewereld zal eindelijk verdwijnen. Dankzij Edward." Die lijkt zich ook niet te laten intimideren door critici. "Ik meen dat ik me niet langer puur op de modewereld moet baseren om te zien wat er leeft in deze maatschappij. Trends en hypes worden niet langer alleen gecreëerd door modeontwerpers. Creatieve mensen op de sociale media en op straat zijn veel belangrijker geworden. En ook celebs hebben een veel grotere impact dan wat er op een catwalk gebeurt. Ik en het blad zullen ons daar nu meer op richten." Of hoe ook dat weer een nieuwe oorlogsverklaring aan het adres van de modehuizen lijkt te zijn!

RV De nieuwe Vogue. "Onherkenbaar als modeblad", menen critici.

REUTERS Naomi Campbell verdedigt Edward door dik en dun.

REUTERS De vorige hoofdredacteur Alexandra Shulman was 25 jaar de baas van de Britse Vogue.