'Project Axel', de (voorlopige) eindstand DBJ

07u19 0 Screenshot VIER Axel Daeseleire in Project Axel Showbizz Het was een uitdagend sociaal experiment dat Axel Daeseleire aanging een paar maanden geleden. Hij gaf vijf daklozen 10.000 euro en daarmee ook een kans om uit de put te krabbelen. Na de aflevering van gisteravond bleek dat vier van de vijf deelnemers een dak boven zijn hoofd hadden en het merendeel heeft ook werk. Al is het afwachten hoe dat gaat verder gaat.

Dirk heeft een eigen woning in Oostende en zegt een job te zullen hebben in februari. Hij liet achteraf weten spijt te hebben van zijn deelname en kwam in opspraak door beschuldigingen van oplichting. Ook Sahra heeft een eigen woning en werkt deeltijds bij ‘Maxi Zoo’, waar ze honden verzorgd. Ze viel op door haar trip naar Disneyland die ze met het geld van Axel betaalde. De sympathieke Danny woont net als Sahra in Antwerpen en werkt met een proefcontract als keukenhulp in restaurant ‘De Peerdestal’. Ook Thom heeft een baantje vast in de horeca. Hij werkt als kelner in ‘Den uil’ in Wilrijk. Dankzij het geld ging hij ook opnieuw naar school. Enkel de norse Engelsman Graeme heeft geen job of woning. Hij reisde met Axel naar Engeland om er zijn zus te bezoeken en met zijn verleden te dealen, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.