Prinses Stéphanie van Monaco wordt meter van olifantje Ta Wan

16u51

Goed nieuws uit dierentuin Pairi Daiza: het kleine olifantje Ta Wan, geboren op 19 september 2017, heeft officieel een peter en meter. Prinses Stéphanie van Monaco en Felix, een jongentje van 3 uit Erpe-Mere.

Prinses Stéphanie bezocht vandaag voor de eerste keer haar 'meteolifantje'. De prinses bezocht het verblijf van de olifanten en ontmoette het voltallige team van verzorgers. Vervolgens vergezelde ze de olifanten tijdens hun ochtendwandeling.

Ta Wan, een flink olifantje van 170 kilogram, is het eerste mannelijke Aziatische olifantenkalfje dat in Pairi Daiza werd geboren. Met Ta Wan als 18de olifant huisvest Pairi Daiza de grootste groep olifanten in Europa. Waarvan er drie Afrikaanse zijn.

Prinses Stéphanie van Monaco heeft een waar hart voor dieren. Haar passie voor olifanten kent geen grenzen. In 2013 stichtte de Prinses de organisatie ‘Baby & Népal’, genoemd naar de twee olifanten die zij op haar domein ontving in het zuiden van Frankrijk. Baby en Nepal, 42 en 43 jaar oud, werden door de Prinses van euthanasie gered.

Prinses Stéphanie van Manaco