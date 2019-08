‘Pretty Little Liars’-actrice geeft borstvoeding ondanks strijd met anorexia: “Maar kolven is echt vreselijk” KD

07 augustus 2019

14u26 0 Showbizz Eens je kinderen hebt, ga je dingen in perspectief zien. Dat is de les die ‘Pretty Little Liars’-actrice Troian Bellisario geleerd heeft. De actrice leed vroeger aan een eetstoornis, maar heeft sinds de geboorte van haar dochter een compleet andere band met voedsel. Op Instagram sprong ze in de bres voor moeders die borstvoeding geven. “Het is een eer en een plezier om mijn dochter op deze manier eten te kunnen geven”, getuigt ze op sociale media.

In 2014 getuigde Troian voor het eerst over de moeilijke strijd die ze in stilte gestreden had. Toen ze op de middelbare school zat, ontwikkelde ze een eetstoornis en begon ze zichzelf te verminken. “Ik was schijnbaar het perfecte meisje, dus ik deed alles om mijn ouders trots te maken. Ik wou perfect zijn voor iedereen", gaf de actrice toe.

Nu, 5 jaar later, is ze de trotse moeder van een dochtertje. In een lange post op Instagram breekt ze een lans voor moeders die borstvoeding geven en getuigt ze, in het kader van de internationale week van de borstvoeding, over haar leerproces. “Ik had nooit gedacht dat zoiets simpels zo ingewikkeld kon zijn”, valt Troian met de deur in huis. “Mijn melk was er direct, mijn dochter heeft altijd goed gegeten en het geven van borstvoeding was nooit pijnlijk of frustrerend. Maar de borstklierontsteking is zo pijnlijk.”

Voor de actrice, die ooit aan anorexia leed, is het voeden van haar eigen lichaam, zodat ook haar dochter de juiste stoffen binnenkrijgt, niet altijd even gemakkelijk. “Ik moet me bewust zijn van alles wat ik in mijn lichaam steek. Als je de zwangerschap meetelt, is dat al bijna twee jaar. Maar het doet er niet toe hoe hard ik het haat om af te kolven of hoe ingewikkeld mijn relatie met eten ook is, het is een plezier en een eer om mijn dochter op deze manier te voeden. Aan het geven van borstvoeding heb ik nooit getwijfeld. Mijn lichaam heeft het ons gemakkelijk gemaakt en ik geniet van elk moment dat ik op deze manier met mijn dochter kan doorbrengen.”